ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Миколаївській області сталась сутичка з поліцією через комуністичну символіку

Новость на русском → Очаков, Неділя 09 травня 2021 15:10
В Миколаївській області сталась сутичка з поліцією через комуністичну символіку Фото: в Очакові сталась сутичка з поліцією (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У місті Очаков (Миколаївська область) громадянин поклав червоний прапор із зображенням забороненої законом символіки під час акції до 9 травня. Чоловік відмовився прибрати прапор.

Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Громадянин поклав прапор біля пам'ятника невідомому солдату. Вимогу поліцейських прибрати прапор він проігнорував, через що між присутніми учасниками ходи та поліцейськими виникла сутичка.

Подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 436-1 (Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) та ч. 2 ст. 342 (Опір представникові влади) Кримінального кодексу України.

Як повідомили у поліції, поліцейські отримали чотири повідомлення, які стосувались використання забороненої символіки. За всіма фактами тривають перевірки.

Крім того, в Одесі під час акції до 9 травня сталась сутичка з правоохоронцями.

Нагадаємо, в Україні вже пройшло більше 600 заходів до Дня перемоги. В них взяли участь близько 40 тисяч людей, поліція продовжує працювати у посиленому режимі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події 9 Мая столкновение
NEWS
Сутички з поліцією і затримання: як проходять акції до 9 травня в Одесі
Сутички з поліцією і затримання: як проходять акції до 9 травня в Одесі
DAILY
Домашнє завдання. Чого чекати Україні після візиту держсекретаря США Блінкена
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Домашнє завдання. Чого чекати Україні після візиту держсекретаря США Блінкена