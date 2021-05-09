В Миколаївській області сталась сутичка з поліцією через комуністичну символіку
У місті Очаков (Миколаївська область) громадянин поклав червоний прапор із зображенням забороненої законом символіки під час акції до 9 травня. Чоловік відмовився прибрати прапор.
Громадянин поклав прапор біля пам'ятника невідомому солдату. Вимогу поліцейських прибрати прапор він проігнорував, через що між присутніми учасниками ходи та поліцейськими виникла сутичка.
Подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 436-1 (Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) та ч. 2 ст. 342 (Опір представникові влади) Кримінального кодексу України.
Як повідомили у поліції, поліцейські отримали чотири повідомлення, які стосувались використання забороненої символіки. За всіма фактами тривають перевірки.
Крім того, в Одесі під час акції до 9 травня сталась сутичка з правоохоронцями.
Нагадаємо, в Україні вже пройшло більше 600 заходів до Дня перемоги. В них взяли участь близько 40 тисяч людей, поліція продовжує працювати у посиленому режимі.