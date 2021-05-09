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Сутички з поліцією і затримання: як проходять акції до 9 травня в Одесі

Новость на русском → Одеса, Неділя 09 травня 2021 12:53
Сутички з поліцією і затримання: як проходять акції до 9 травня в Одесі Фото: в Одесі побилися під час акцій 9 травня (dumskaya.net)
Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні в Одесі проходить захід з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. В ході заходу відбулися бійки.

Про це повідомляє місцеве видання "Думська".

Сотні городян прийшли до пам'ятника Невідомому матросу в парку Шевченка, стели" Крила перемоги" на площі Десятого квітня на меморіал 411-ї берегової батареї, щоб покласти квіти.

На Алеї Слави сталася бійка між городянами і поліцейськими: правоохоронці зажадали прибрати портрет Жукова з георгіївською стрічкою.

Крім того, поліцейські затримали провокаторів, які кричали: "Одеса - російське місто".

На сайті поліції Одеси також повідомили, що пенсіонер прийшов у парк Шевченка з георгіївською стрічкою, ще один -17-річний хлопець - на Алею Слави зі свастикою.

Фото: двох громадян притягнуть до відповідальності (od.npu.gov.ua)

Їх притягнуть до відповідальності за ст.173-3 (виготовлення та пропаганда георгіївської (гвардійської) стрічки) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

У цей день Володимир Путін пригрозив країнам "з агресивними планами".

Раніше Зеленський звернувся до українців з нагоди Дня пам'яті та примирення.

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