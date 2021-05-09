Комуністична символіка та сутички: як в Україні проходять акції до 9 травня

На території України сьогодні заплановано 667 заходів до Дня перемоги над нацизмом в Другій світовій війні . В деяких містах в ході відповідних заходів стались сутички з поліцією, правоохоронці відкрили кримінальні провадження.

Як в Україні проходять акції до 9 травня, в матеріалі РБК-Україна.

У прес-службі Нацполіції повідомили, що в акціях до 9 травня приймуть участь понад 66,9 тисяч осіб.

Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий зазначив, що правопорядок забезпечує понад 12,5 тисяч правоохоронців. Оперативні штаби вже приступили до виконання завдань, всі служби, мобільні резерви, авіаційні підрозділи знаходяться на постійному чергуванні.

Фото: як в Україні святкують День перемоги (mvs.gov.ua)

Миколаївська область

Заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич зазначив, що у Миколаївській області відкрили справу через поширення комуністичної символіки.

Місцева жителька на даху будинку закріпила прапор червоного кольору з комуністичною символікою та встановила дві фотокартки з георгіївською стрічкою.

Житомирська область

У Житомирській області на території ПП "Автосвіт" на флагштоці одним з працівників розміщено прапор червоного кольору з комуністичною символікою. Поліція відкрила справу за ч.1 ст. 436-1.

Запоріжжя

У Запоріжжі біля пам’ятника "Воїнам-автомобілістам" невідомий закріпив прапор червоного кольору з написом "Полк победы 1941-1945". Також відкрито провадження.

Одеса

В Одесі на Алеї Слави сталася бійка між городянами і поліцейськими: правоохоронці зажадали прибрати портрет Жукова з георгіївською стрічкою. Поліцейські затримали провокаторів, які кричали: "Одеса - російське місто".

Харків

У Харкові покласти квіти до меморіалу Слави сьогодні вранці прийшли близько 6 тисяч громадян. Грубих порушень порядку під час урочистостей не зафіксовано.

Фото: День перемоги у Харкові (hk.npu.gov.ua)

Київ

У Києві також проходить святкування Дня перемоги. У церемонії вшанування пам'яті загиблих взяли участь президент Володимир Зеленський, спікер парламенту Дмитро Разумков. Події відбувалися на площі Слави.

У поліції повідомили, що склали адмінпротокол на хлопця, який використав нацистське вітання під час заходів.