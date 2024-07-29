Наращивание атомной энергетики быстро решит проблему с генерацией в Украине, - Прицкер
Украине необходимо наращивать атомную энергетику, чтобы быстро решить проблему с генерацией электроэнергии из-за российских обстрелов.
Об этом во время своего визита в Киев заявила спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер, передает корреспондент РБК-Украина.
Она напомнила, что атомная энергетика Украины по состоянию на сейчас составляет 50% от всего объема энергетики Украины.
При этом, по словам Прицкер, США и другие партнеры сейчас прикладывают всевозможные усилия, чтобы помочь Украине в вопросе недостатка генерации в результате атак.
"В долгосрочной перспективе украинское правительство будет самостоятельно решать, каким образом производить электроэнергию. Но для быстрого решения проблемы, наращивание атомной энергетики является абсолютно рациональным решением, наравне с другими усилиями, которые прилагают наши партнеры", - отметила Прицкер.
Что предшествовало
Напомним, российские оккупанты с начала марта усиленно били по энергетическим объектам Украины. Из-за таких атак уровень генерации электроэнергии в стране значительно снизился. В энергосистеме появился дефицит.
На этом фоне энергетики начали применять графики отключений света. Но недавно ситуация улучшилась из-за выхода двух блоков на атомных электростанциях из планового ремонта.
Стоит заметить, что еще в прошлом году "Энергоатом" заключил с американской компанией соглашение, в рамках которого в Украине будет построено до 20 атомных энергоблоков.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.