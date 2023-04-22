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"Энергоатом" договорился об установке в Украине 20 атомных энергоблоков

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Суббота 22 апреля 2023 07:55
"Энергоатом" договорился об установке в Украине 20 атомных энергоблоков Фото: "Энергоатом" договорился об установке в Украине 20 атомных энергоблоков (УНИАН)
Автор: Антон Малиновский

Государственное предприятие НАЭК "Энергоатом" и американская компания Holtec International заключили соглашение о строительстве до 20 атомных энергоблоков с малыми модульными реакторами SMR-160 в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Энергоатом".

Соглашение о сотрудничестве в развертывании ММР было заключено 21 апреля в Киеве президентом ГП НАЭК "Энергоатом" Петром Котиным и президентом и исполнительным директором Holtec International Доктором Крисом Сингхом.

По словам Котина, строительство ММР в Украине не только укрепит энергетическую безопасность государства, но и позволит заменить разрушенные теплоэнергетические мощности, уничтоженные в результате российской агрессии, и достичь целей декарбонизации.

Согласно соглашению подключение первого пилотного проекта к сети должно состояться до марта 2029 года после реализации минимальной регулируемой мощности реактора. Отмечается, что соглашение предусматривает строительство до 20 реакторов SMR-160.

Напомним, что РФ нанесла "Энергоатому" значительный ущерб.Стоимость разрушенного из-за российской агрессии имущества уже достигла 32 млрд гривен.

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