Нарощування атомної енергетики швидко вирішить проблему з генерацією в Україні, - Пріцкер

Про це під час свого візиту до Києва заявила спецпредставник США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер, передає кореспондент РБК-Україна .

"У довгостроковій перспективі український уряд самостійно вирішуватиме, яким чином вироблятиме електроенергію. Але для швидкого вирішення проблеми, нарощування атомної енергетики є абсолютно раціональним рішенням, нарівні з іншими зусиллями, які докладають наші партнери", - наголосила Пріцкер.

При цьому, за словами Пріцкер, США та інші партнери зараз докладають усіх зусиль, щоб допомогти Україні у питанні нестачі генерації внаслідок атак.

Вона нагадала, що атомна енергетика України на сьогодні становить 50% від усього обсягу енергетики України.

Що передувало

Нагадаємо, російські окупанти з початку березня посилено били по енергетичних об'єктах України. Через такі атаки рівень генерації електроенергії в країні значно знизився. В енергосистемі виник дефіцит.

На цьому фоні енергетики почали застосовувати графіки відключення світла. Але нещодавно ситуація покращилася через вихід двох блоків на атомних електростанціях із планового ремонту.

Варто зауважити, що ще минулого року "Енергоатом" уклав з американською компанією угоду, в рамках якої в Україні буде збудовано до 20 атомних енергоблоків.

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