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"Они не хотят идти в ТЦК". В Минцифры указали на главную проблему с бронью ІТ-специалистов

Украина, Четверг 15 февраля 2024 10:11
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"Они не хотят идти в ТЦК". В Минцифры указали на главную проблему с бронью ІТ-специалистов Фото: в Минцифры назвали главную проблему с бронью от мобилизации ІТ-специалистов (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Главной проблемой с бронью от мобилизации специалистов IT-сферы является отсутствие взятия многих из них на военный учет, а бронировать ФЛП нельзя и этому есь простое объяснение.

Об этом заявил заместитель главы Минцифры Александр Борняков, пишет РБК-Украина со ссылкой на его интервью LIGA.net.

"Они не хотят идти в ТЦК, и что делать с этим никто не знает. Сегодня существует, может, и не очень простая, но понятная система бронирования. Для критических компаний бронируется 50% военнообязанных", - сказал он.

По его словам обсуждение процентного количества бронированных стало "тяжелым компромиссом" - военные хотели меньше процента, а Минцифра - больше.

"Мы не можем сегодня разрешить бронировать 100% - кто же тогда будет воевать? У военных есть на это запрос", – добавил заместитель главы министерства.

Почему не бронируют ФЛП?

По закону бронировать ФЛПы нельзя, а в отношении гиг-контракторов отказали в Минобороны по причине того, что они не видят их специальностей.

"Если человек работает на гиг-контракте, он заканчивается, то он может написать заявление и перейти на штатную позицию", - пояснил Борняков.

При этом, по его словам, наличие статуса резидента Дія.City упрощает получение статуса критической компании и бронирование сотрудников.

Бронь от мобилизации

Во время действия военного положения в Украине мобилизации подлежат все граждане-мужчины в возрасте 18-60 лет. Но есть работники критически важных компаний, органов государственной власти, которые могут быть забронированы от мобилизации.

В частности, ранее, как писало РБК-Украина, в Министерстве экономики Украины рассматривали возможность бронирования от мобилизации ФЛП и гиг-специалистов.

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