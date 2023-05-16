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ГУР задействовало нардепа Шевченко для контактов с Беларусью: Буданов раскрыл детали

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Вторник 16 мая 2023 18:14
ГУР задействовало нардепа Шевченко для контактов с Беларусью: Буданов раскрыл детали Фото: Кирилл Буданов, начальник ГУР (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Народный депутат Евгений Шевченко помогал Украине идти на контакт с Минском, чтобы не допустить втягивание Беларуси в войну.

Как сообщает РБК-Украина, об этом начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал в интервью "Разные люди".

"Мы задействовали все наши возможные пути коммуникации (с белорусским диктатором Александром Лукашенко - ред.), все возможности, которые у нас были. Даже задействовали одного народного депутата", - рассказал Буданов.

По его словам, таким образом разведка пыталась не допустить втягивания Беларуси в войну и повторных попыток вторжения в Украину с севера. Сейчас этих целей удалось достичь.

"Ну, все понимают, это господин Евгений Шевченко. Мы пользуемся возможностью его коммуникации, его связями. В принципе, никогда это сильно не скрывали. И он эффективен в этом процессе. Господин Шевченко достаточно давно нам помогает. И ни разу не отказывал, когда мы обращались с определенными просьбами к нему", - отметил начальник ГУР.

Напомним, ранее Шевченко неоднократно отличался позитивными высказываниями в сторону Беларуси. В частности, он призывал признать Лукашенко президентом.

Также мы писали, что Шевченко приезжал на встречу с Лукашенко после жестоких репрессий белорусского режима в ходе президентских выборов.

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