ua en ru
Пт, 08 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

У Буданова сделали заявление о скандальном нардепе, которого связывали с ГУР

Украина, Пятница 08 ноября 2024 18:47
UA EN RU
У Буданова сделали заявление о скандальном нардепе, которого связывали с ГУР Фото: нардеп Евгений Шевченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая, Ульяна Безпалько

В Главном управлении разведки сделали заявление о скандальном нардепе Евгении Шевченко. Его связывали с разведывательной структурой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий представителя ГУР Андрея Юсова.

"Указанное лицо – не сотрудник ГУР", - сказал Юсов.

Представитель ГУР подчеркнул, что все граждане Украины, особенно народные депутаты Украины, должны ответственно относиться к интересам собственного государства и не выступать публично с заявлениями, которые могут вредить национальной безопасности.

"Любой шаг в сторону оправдания оккупанта, попытки переложения ответственности с агрессора на жертву являются очевидным подыгрыванием врагу. Такие действия должны получить адекватную оценку со стороны компетентных органов", - отметил Юсов.

Отметим, что вчера Шевченко в своем Telegram-канале призвал украинского президента Владимира Зеленского начинать переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. И даже заявил, что если Зеленский не захочет этого делать, то его якобы "заставят уйти".

Более того, ранее Шевченко заявлял, что является агентом разведки, а руководитель ГУР Кирилл Буданов подтверждал, что Шевченко действительно помогал в контактах с белорусским диктатором Александром Лукашенко.

Добавим, на скандальное заявление Шевченко уже реагировал и руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Он в своем Telegram-канале отметил, что "некоторые народные депутаты похоже запутались в вопросах национальной безопасности, национальных интересов и будущего страны".

Напомним, что еще в 2021 году Служба безопасности Украины провела у Шевченко обыски.

Как заявил сам Шевченко в своем Facebook, СБУ искала у него российские контрабандные товары военного назначения, а также подозревает его в создании незаконных вооруженных формирований. Обыск уже завершился, ничего изъято не было. По его словам, завтра может состояться суд по избранию меры пресечения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГУР Война России против Украины Оккупанты
NEWS
Шмыгаль сделал официальное заявление о законе про тюремный срок за дрова
Шмыгаль сделал официальное заявление о законе про тюремный срок за дрова
DAILY
Интервью с предателем. Как житель Часового Яра отсидел за "ДНР" и встал на сторону России
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Интервью с предателем. Как житель Часового Яра отсидел за "ДНР" и встал на сторону России