Нардепы СН ставят условия: что хотят в обмен за голоса за законопроект Зеленского по НАБУ

После критики за принятие резонансного закона об ограничении НАБУ депутаты от "Слуги народа" должны проголосовать за новый законопроект, который отменяет предыдущие изменения. Однако часть фракции не готова поддержать его просто так.

Об этом говорится в материал РБК-Украина "Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому".

В публикации говорится о напряженной ситуации внутри фракции "Слуга народа" накануне голосования за президентский законопроект №13533, который должен отменить предыдущие изменения в законодательство о НАБУ и САП.

Согласно материалу, на этот раз нардепов не заворачивали из-за границы, как 22 июля. Поэтому руководство фракции надеется на их сознательность.

"Сейчас рассчитываем на их сознательность, убеждаем, извиняемся", - сообщил журналистам один из лидеров "слуг".

Однако, по его словам, многие депутаты считают себя пострадавшими после волны критики за поддержку предыдущего закона и требуют определенных условий для участия в новом голосовании.

"Озвучивали такое, о чем с 2019 года запрещалось даже думать", - описал он атмосферу в партийных чатах.

Среди условий, которые звучат, - требования "гарантий", что НАБУ и САП не будут преследовать их в будущем, а также желание иметь влияние на назначение и увольнение глав местных администраций, регулярные встречи с президентом и личное участие главы государства в продвижении ключевых законопроектов.

Часть депутатов прямо заявила: это будет их "последнее голосование". Они готовы поддержать законопроект для "спасения Украины", но дальше "справляйтесь без нас".

В руководстве фракции не исключают, что до следующих заседаний, ориентировочно ко Дню Независимости, часть депутатов придется "отпустить". Вероятно, речь идет о списочниках, которых можно будет быстро заменить.