Беглого нардепа Одарченко приговорили к 8 годам заключения: детали дела

Детали дела

Напомним, в ноябре 2023 года правоохранители объявили подозрение народному депутату Андрею Одарченко. По данным следствия, нардеп пытался дать взятку бывшему главе Госагентства восстановления инфраструктуры Мустафе Найему в криптовалюте на сумму 50 тысяч долларов.

Он хотел, чтобы агентство направило деньги на восстановление харьковского Государственного биотехнологического университета, который ранее возглавлял Одарченко и, по версии следствия, продолжал контролировать.

Одарченко отправил на криптокошелек чиновника биткоины на сумму 10 тысяч долларов.

Суд отправил парламентария под арест с возможностью выйти под залог в размере 15 млн гривен. Нардеп внес залог и вышел из СИЗО.

В сентябре 2024 года стало известно, что Одарченко сбежал из Украины. ВАКС объявил его в международный розыск.

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