Нардепа-втікача Одарченка засудили до 8 років увʼязнення: деталі справи

Деталі справи

Нагадаємо, у листопаді 2023 року правоохоронці оголосили підозру народному депутату Андрію Одарченку. За даними слідства, нардеп намагався дати хабар колишньому голові Держагентства відновлення інфраструктури Мустафі Найєму у криптовалюті на суму 50 тисяч доларів.

Він хотів, щоб агентство направило гроші на відновлення харківського Державного біотехнологічного університету, який Одарченко раніше очолював та, за версією слідства, продовжував контролювати.

Одарченко відправив на криптогаманець чиновника біткоїни на суму 10 тисяч доларів.

Суд відправив парламентаря під арешт з можливістю вийти під заставу у розмірі 15 млн гривень. Нардеп вніс заставу та вийшов з СІЗО.

У вересні 2024 року стало відомо, що Одарченко втік з України. ВАКС оголосив його у міжнародний розшук.

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