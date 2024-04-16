Нардепа Одарченко будут судить за попытку подкупа топ-чиновника

По информации источников РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет о нардепе от "Слуги народа", члене комитета по антикоррупционной политике Андрее Одарченко.

В САП уточнили, что нардеп хотел подкупить главу Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины (эту должность занимает Мустафа Найем).

Дело Одарченко

Напомним, 21 ноября прошлого года источники РБК-Украина сообщили, что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении действующему народному депутату Андрею Одарченко.

По информации правоохранителей, нардеп предлагал Найему взятку в криптовалюте Bitcoin, в эквиваленте 50 тысяч долларов.

В обмен Одарченко требовал посодействовать в получении средств из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ на ремонт зданий университета, в котором он продолжает быть ректором.

Как отмечали правоохранители, это первая в истории антикоррупционных органов неправомерная выгода в криптовалюте, которую удалось задокументировать.

После этого нардепу избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в размере 15 млн гривен. Одарченко почти сразу вышел из СИЗО под залог.