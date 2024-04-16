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Нардепа Одарченка судитимуть за спробу підкупу топ-чиновника

Фото: Андрій Одарченко, нардеп (Facebook)
Автор: Іван Носальський, Юлія Акимова

Українські правоохоронці скерували до суду справу народного депутата, який міг спробувати дати хабар топ-чиновнику Державного агентства відновлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру в Telegram.

За інформацією джерел РБК-Україна в правоохоронних органах, йдеться про нардепа від "Слуги народу", члена комітету з антикорупційної політики Андрія Одарченка.

У САП уточнили, що нардеп хотів підкупити голову Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України (цю посаду обіймає Мустафа Найєм).

Справа Одарченка

Нагадаємо, 21 листопада минулого року джерела РБК-Україна повідомили, що Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру чинному народному депутату Андрію Одарченку.

За інформацією правоохоронців, нардеп пропонував Найєму хабар у криптовалюті Bitcoin, в еквіваленті 50 тисяч доларів.

В обмін Одарченко вимагав допомогти в отриманні коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ на ремонт будівель університету, в якому він продовжує бути ректором.

Як зазначали правоохоронці, це перша в історії антикорупційних органів неправомірна вигода у криптовалюті, яку вдалося задокументувати.

Після цього нардепу обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави у розмірі 15 млн гривень. Одарченко майже відразу вийшов із СІЗО під заставу.

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