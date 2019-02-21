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СБУ викрила спроби нардепа вплинути на вибори

Новини » Вибори 2019    21.02.2019 - 13:31
СБУ викрила спроби нардепа вплинути на вибори
Фото: Центральна виборча комісія (РБК-Україна)

У СБУ не назвали прізвище народного депутата

Діяльність злочинної групи по підкупу членів виборчкомів на даний момент локалізована. Про це на брифінгу щодо спроб втручання у президентські вибори 2019 розказав Віктор Кононенко, заступник голови Служби безпеки України, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Він заявив, що організатор злочинної схеми - народний депутат, але не назвав його прізвище та фракцію, до якої він належить. Кононенко зазначив, що вказана особа не є кандидатом у президенти.

Кононенко повідомив, що в реалізації плану брали участь громадяни Росії, зокрема, колишня довірена особа російського політика Володимира Жириновського.

"Діяльність цієї групи на даний момент локалізована", - сказав він, відповідаючи на питання про те, чи припинена діяльність даної злочинної групи.

Як повідомляло РБК-Україна, правоохоронці провели більше 30 обшуків у значній частині регіонів у справі щодо втручання Росії у вибори президента України.

Нагадаємо, заступник голови Служби безпеки України Віктор Кононенко Кононенко заявив, що Російська Федерація готує силовий сценарій на період виборів 2019 в Україні.

У справі про втручання РФ у вибори в Україні проведено 30 обшуків ЦВК зареєструвала ще 41 міжнародного спостерігача
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