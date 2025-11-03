RU

Нардеп Шевченко предстанет перед судом: ему грозит пожизненное заключение

Фото: народный депутат Евгений Шевченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ірина Глухова, Юлия Акимова

В суд передали обвинительный акт в отношении народного депутата Евгения Шевченко. Ему грозит пожизненное заключение за государственную измену, коллаборационную деятельность и мошенничество в крупных размерах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

В Офисе Генпрокурора официально не называют имя обвиняемого, однако, по данным источников РБК-Украина, речь идет о народном депутате Евгении Шевченко.

Что известно о деле

По данным следствия, народный депутат систематически распространял в соцсетях информацию, которая соответствовала пропагандистским нарративам России.

В частности, он дискредитировал органы государственной власти Украины, международных партнеров и процессы евроинтеграции. Такие действия, по версии следователей, способствовали дестабилизации ситуации в стране.

Кроме того, используя личные контакты с представителями политического руководства Беларуси, Шевченко организовал заключение контракта на поставку минеральных удобрений между двумя компаниями.

Впоследствии он сообщил поставщикам ложную информацию о якобы отказе Белорусской железной дороги осуществить перевозку продукции.

Таким образом нардеп искусственно создал препятствия в выполнении условий контракта и предложил "решить вопрос", навязав заключение договора о юридических услугах с предпринимателем - собственным сыном.

Как действовала схема

В период с декабря 2021 по февраль 2022 года на счет сына депутата было перечислено 14,5 млн грн за якобы оказанные юридические услуги, которые фактически не выполнялись. Таким образом народный депутат завладел средствами в особо крупных размерах.

Что дальше

Защита завершила ознакомление с материалами досудебного расследования.

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении народного депутата, которому инкриминируют госизмену, коллаборационную деятельность и завладение чужим имуществом путем обмана в особо крупных размерах.

В случае доказательства вины Шевченко грозит вплоть пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

 

Дело Шевченко

В ноябре 2024 года народному депутату Украины Евгению Шевченко объявили подозрение в государственной измене. Впоследствии правоохранители установили новые эпизоды его преступной деятельности.

В частности, было задокументировано, что нардеп мошенническим путем завладел средствами одной из украинских компаний, которая закупала минеральные удобрения в Беларуси.

В сентябре 2025 года следователи Государственного бюро расследований совместно со Службой безопасности Украины завершили досудебное расследование в отношении Шевченко.

Позже, 16 октября, НАБУ и САП сообщили народному депутату о еще одном подозрении - в отмывании более 9 млн гривен, добытых преступным путем.

