В Італії можуть відкрити провадження проти нардепа-фігуранта справи Марківа

Фото: Богдан Матківський (facebook com)

Держобвинувачення в Італії вважає причетним нардепа Матківського до смерті італійського фотографа на Донбасі

Прокуратура італійського міста Павії покладає відповідальність за вбивство італійського фотографа Андреа Роккеллі на Донбасі в 2014 році і на депутата Верховної ради України Богдана Матківського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook активіста і лідера однієї з українських громад в Італії Олеся Городецького.

Так, Матківський - колишній командир підрозділу Нацгвардії, якому підпорядковувався засуджений за вбивство Віталій Марків.

Прокурор Андреа Дзанончеллі подав до суду присяжних запит з’ясувати причетність Матківського для можливого відкриття судової справи проти депутата.

Нагадаємо, суд міста Павія в Італії виніс вирок екс-військовослужбовцю Нацгвардії Віталію Марківу, обвинуваченому в причетності до вбивства італійського фотографа Андреа Роккеллі на Донбасі в 2014 році. Суд засудив українця до 24 років в'язниці.

При цьому прокурори просили визнати Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. А адвокати в свою чергу вимагали звільнення українця через нестачу доказів.

Марківа затримали в Італії влітку 2017 року. У 2019 році 6 липня в Італії почався судовий процес у справі Марківа.

Як писало РБК-Україна раніше, ситуацію з Марківим коментував глава МВС України Арсен Аваков. Він підкреслював, що Марків не міг бути причетним до загибелі громадянина Італії. Більш того, Аваков був присутній на одному з останніх засідань суду у справі нацгвардійця.