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За відкриття ринку землі у Раді достатньо голосів, - Арахамія

Новини » Політика     18.02.2020 - 13:20
За відкриття ринку землі у Раді достатньо голосів, - Арахамія
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Глава фракції зазначив, що проти законопроекту виступає понад 10 нардепів від СН

За законопроект про відкриття ринку землі у Верховній раді достатньо голосів. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Офіс президента та члени фракції намагаються переконати 12 депутатів "Слуги народу" у необхідності підтримати законопроект.

"У нас у партії є достатньо голосів, як будемо голосувати, ви це побачите на табло... Що стосується роботи з депутатами, у нас є 12 чи 13 депутатів зі всієї фракції, які зараз висловлюються проти. Але ми з ними спілкуємось. І я, і в Офісі президента, ми разом. Це ж спільний законопроект, тому в цьому немає нічого протизаконного та надзвичайного", - додав парламентар.

Нагадаємо, у фракції розглядають можливість призначення додаткових пленарних засідань Верховної ради для прискорення розгляду законопроекту про ринок землі. Арахамія допускає, що таке рішення може викликати нову серію маніпуляцій по закону.

Як писало РБК-Україна раніше, СН ініціюватиме нараду голів фракцій з питання розгляду поправок до закону про ринок землі.

Додамо, нардепи у вівторок продовжили розгляд правок до другого читання законопроекту про ринок землі. Всього в документі 4018 правок.

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