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У Раді оцінили шанси на прийняття закону про ринок землі 20 лютого

Новини » Політика     19.02.2020 - 12:26
У Раді оцінили шанси на прийняття закону про ринок землі 20 лютого
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

СН веде консультації з опозиційними фракціями щодо поправок до закону

Фракція "Слуга народу" проводить активну роботу з опозиційними фракціями задля того, щоб вони зняли поправки до законопроекту про ринок землі. Про це заявив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев, передає кореспондент РБК-Україна.

Парламентар зазначив, що зараз у Раді відбувається "деструктивний" процес.

"Що ми робимо. Ми пояснюємо опозиції, що цей процес, який відбувається у ВР, насправді деструктивний. У нас є велика кількість законів, до яких ми маємо перейти. Але через те, що ми розглядаємо кожну правку, ми не можемо це зробити", - заявив Гетьманцев.

За його словами, через надвелику кількість поправок закон про обіг землі навряд чи буде проголосований у пленарний четвер, 20 лютого.

"Навіть якщо ми залишимось на ніч, навряд чи ми проголосуємо. Бо та кількість поправок, яка є… Якщо опозиція їх не зніме, навряд чи у нас буде навіть можливість проголосувати закон в цілому навіть вночі.. Але я вважаю, що ми повинні зробити земельну реформу. Ми врешті решт це питання повинні вирішити. Відкликати законопроект про землі - найгірше, що сьогодні може бути прийнято", - заявив парламентар.

Нагадаємо, ВР станом на середу, 19 лютого, розглянула 500 поправок до другого читання законопроекту про ринок землі. Всього в документі 4018 правок. При цьому парламентарії станом на вівторок пройшли 483 правки.

Як писало РБК-Україна, за законопроект про відкриття ринку землі в Верховній раді достатньо голосів, запевняє глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Крім того, у фракції розглядають можливість призначення додаткових пленарних засідань ВР для прискорення розгляду законопроекту про ринок землі.

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