Пока непонятно, осталась ли у Ирана какая-то ядерная программа, - Трамп

"Никто не знает. Это был очень разрушительный удар", - сказал Трамп.

Американский лидер отметил, что США все еще планируют ядерные переговоры с Ираном на воскресенье, 15 июня, но он не уверен, что они состоятся. По его словам, для Ирана еще не поздно заключить сделку.

"Мы все знали, и я пытался спасти Иран от унижения и смерти. Я очень старался спасти их, потому что я хотел бы увидеть сделку. Они все еще могут заключить сделку, но еще не поздно", - прокомментировал Трамп израильские атаки и добавил, что его не беспокоит новая региональная война на Ближнем Востоке.

На вопрос, поддержат ли США операцию Израиля против Ирана, Трамп ответил: "Мы были очень близки к Израилю. Мы их союзник номер один, безусловно. Посмотрим, что будет".