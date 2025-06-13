Пока непонятно, осталась ли у Ирана какая-то ядерная программа, - Трамп

Пока непонятно, осталась ли у Ирана какая-то ядерная программа после сегодняшних ударов Израиля по ключевым объектам страны. Ведь это была разрушительная атака.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Никто не знает. Это был очень разрушительный удар", - сказал Трамп.
Американский лидер отметил, что США все еще планируют ядерные переговоры с Ираном на воскресенье, 15 июня, но он не уверен, что они состоятся. По его словам, для Ирана еще не поздно заключить сделку.
"Мы все знали, и я пытался спасти Иран от унижения и смерти. Я очень старался спасти их, потому что я хотел бы увидеть сделку. Они все еще могут заключить сделку, но еще не поздно", - прокомментировал Трамп израильские атаки и добавил, что его не беспокоит новая региональная война на Ближнем Востоке.
На вопрос, поддержат ли США операцию Израиля против Ирана, Трамп ответил: "Мы были очень близки к Израилю. Мы их союзник номер один, безусловно. Посмотрим, что будет".
Напомним, в этом году США и Иран начали серию посредственных переговоров относительно статуса иранской программы обогащения урана.
В начале мая госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Иран должен отказаться от обогащения урана и разработки ракет дальнего радиуса действия, а также допустить американских инспекторов на свои объекты.
США также угрожали, что могут выйти из ядерных переговоров с Ираном, если не будет прогресса.
В Иране же заявили, что готовы подписать ядерное соглашение в обмен на отмену экономических санкций. Но в то же время Тегеран отметил, что не откажется от "ядерных прав".
Сегодня Трамп пригрозил Ирану новыми ударами, если не будет соглашения.
Данное заявление американского президента прозвучало на фоне масштабной атаки Израиля на Иран, ведь в ночь на 13 июня авиация Израиля, в рамках операции "Львиный народ", нанесла ряд ударов по военным и ядерным объектам Ирана.
Известно, что во время атаки был поражен крупнейший объект обогащения урана в городе Натанз.
Подробнее о ночной атаке, - в материале РБК-Украина.
Также Трамп заявил, что его 60-дневный ультиматум Ирану завершился безрезультатно. Однако он намекнул, что у Тегерана может быть еще один шанс.
Тем временем Иран заявил, что выходит из переговоров с Соединенными Штатами по ядерной программе.
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