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Напруженість в Україні досягла максимального напруження з 2014 року, - ООН

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Нью-Йорк, Четвер 17 лютого 2022 17:31
Напруженість в Україні досягла максимального напруження з 2014 року, - ООН Фото: Радбез ООН-засідання щодо ситуації навколо України (wikimedia by IAEA Imagebank)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Напруженість в Україні і навколо неї досягла максимального рівня з 2014 року, заявила заступник генерального секретаря ООН Розмарі Дікарло. Вона закликала всі сторони на Донбасі до стриманості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Дікарло на Радбезі ООН.

"Сьогодні напруженість в Україні і навколо неї досягла максимального напруження з 2014 року. Часто і густо звучать заяви щодо потенційного військового конфлікту. Що б ми не думали про перспективи такої конфронтації, реальність така, що нинішня ситуація в край небезпечна", - сказала вона.

Дикарло висловила занепокоєння новими повідомленнями щодо порушення режиму припинення вогню. Вона висловила побоювання, що ці обстріли можуть перерости на щось більше.

"Закликаємо всі сторони виявляти максимальну стриманість. Ми також закликаємо всі сторони відмовитися від односторонніх рішень, що підривають мінські домовленості, зокрема щодо статусу ОРДЛО", - додала заступник генсека ООН.

Нагадаємо, з початку доби на Донбасі сталося понад 40 обстрілів - снаряди прилітають із тимчасово окупованих Росією територій.

Зазначимо, під вогонь, зокрема, потрапили дитячий садок у Станиці Луганська, ліцей у Попасній та приватний сектор у селищі Врубівка.

Докладніше про ситуацію на Донбасі - у матеріалі РБК-Україна.

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