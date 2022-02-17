Бойовики обстріляли селище біля Попасної: пошкоджено газогін. І ліцей - там були діти

Сьогодні російсько-окупаційні війська обстріляли селище Врубівка Попаснянського району Луганської області. Внаслідок чого пошкоджено газогін, також снаряд потрапив і в ліцей - в ньому перебували діти.

"Сьогодні близько 10:25 стався обстріл зі сторони тимчасово окупованої території по населеному пункту смт. Врубівка, внаслідок чого один зі снарядів влучив у двір Врубівського ліцею Попаснянської міської територіальної громади", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що на момент обстрілу в ліцеї знаходилось 30 учнів та 14 осіб персоналу.

Так, станом на 11:10 8 учнів та 2 співробітники персоналу знаходяться в підвальному приміщенні ліцею, решту дітей забрали батьки.

Крім того, під час обстрілів пошкоджено приватний будинок по вул. Центральна.

Також ушкоджень зазнала комунальна інфраструктура, а саме перебитий газопровід високого тиску. На даний час без газопостачання залишилось 70 квартир в багатоповерхівках та 96 приватних будинків.

"Внаслідок ворожого обстрілу смт Врубівка, Попаснянський р-н, Луганська область пошкоджено газопровід середнього тиску 76 мм діаметром - для проведення аварійно-ремонтних робіт газопостачання припинено для 585 споживачів", - повідомляє АТ "Луганськгаз".

Фото: бойовики обстріляли селище Врубівка (facebook.com/popasnavca)