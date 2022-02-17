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Бойовики обстріляли селище біля Попасної: пошкоджено газогін. І ліцей - там були діти

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Врубівка, Четвер 17 лютого 2022 13:03
Бойовики обстріляли селище біля Попасної: пошкоджено газогін. І ліцей - там були діти Фото: бойовики обстріляли селище Врубівка (facebook.com/popasnavca)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні російсько-окупаційні війська обстріляли селище Врубівка Попаснянського району Луганської області. Внаслідок чого пошкоджено газогін, також снаряд потрапив і в ліцей - в ньому перебували діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Попаснянську міську військово-цивільну адміністрацію в Facebook.

"Сьогодні близько 10:25 стався обстріл зі сторони тимчасово окупованої території по населеному пункту смт. Врубівка, внаслідок чого один зі снарядів влучив у двір Врубівського ліцею Попаснянської міської територіальної громади", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що на момент обстрілу в ліцеї знаходилось 30 учнів та 14 осіб персоналу.

Так, станом на 11:10 8 учнів та 2 співробітники персоналу знаходяться в підвальному приміщенні ліцею, решту дітей забрали батьки.

Крім того, під час обстрілів пошкоджено приватний будинок по вул. Центральна.

Також ушкоджень зазнала комунальна інфраструктура, а саме перебитий газопровід високого тиску. На даний час без газопостачання залишилось 70 квартир в багатоповерхівках та 96 приватних будинків.

"Внаслідок ворожого обстрілу смт Врубівка, Попаснянський р-н, Луганська область пошкоджено газопровід середнього тиску 76 мм діаметром - для проведення аварійно-ремонтних робіт газопостачання припинено для 585 споживачів", - повідомляє АТ "Луганськгаз".

Фото: бойовики обстріляли селище Врубівка (facebook.com/popasnavca)

Фото: пошкоджений газогін в селищі Врубівка (facebook.com/luganskgas)

Нагадаємо, сьогодні окупанти обстріляли з артилерії Станицю Луганську. Снаряд влучив у дитячий садок, постраждали дві людини.

Крім того, під артилерійські обстріли бойовиків потрапила залізнична станція Кіндрашівська-Нова (Луганська область).

Додамо, глава МЗС Дмитро Кулеба вже звернувся до міжнародних партнерів щодо обстрілу бойовиками дитсадка в Станиці Луганській. Він закликав негайно відреагувати на порушення Росією мінських домовленостей.

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