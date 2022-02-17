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Напряженность в Украине достигла максимального накала с 2014 года, - ООН

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Нью-Йорк, Четверг 17 февраля 2022 17:31
Напряженность в Украине достигла максимального накала с 2014 года, - ООН Фото: Совбез ООН - заседание по ситуации вокруг Украины (wikimedia by IAEA Imagebank)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Напряженность в Украине и вокруг нее достигла максимального уровня с 2014 года, заявила заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло. Она призвала все стороны на Донбассе к сдержанности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Дикарло на Совбезе ООН.

"Сегодня напряженность в Украине и вокруг нее достигла максимального накала с 2014 года. Сплошь и рядом звучат заявления относительно потенциального военного конфликта. Что бы мы не думали о перспективах такой конфронтации, реальность такова, что нынешняя ситуация в край опасная", - сказала она.

Дикарло выразила обеспокоенность новыми сообщениями о нарушении режима прекращения огня. Она выразила опасение, что эти обстрелы могут перерасти в нечто большее.

"Призываем все стороны проявлять максимальную сдержанность. Мы также призываем все стороны отказаться от односторонних решений, подрывающих минские договоренности, в том числе касательно статуса ОРДЛО", - добавила заместитель генсека ООН.

Напомним, с начала суток на Донбассе произошло более 40 обстрелов - снаряды прилетают с временно оккупированных Россией территорий.

Отметим, под огонь, в частности, попали детский сад в Станице Луганская, лицей в Попасной и частный сектор в поселке Врубовка.

Подробнее о ситуации на Донбассе - в материале РБК-Украина.

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