Загострення на Донбасі. З початку доби вже понад 40 обстрілів

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що станом на 15:00 на Донбасі сталося понад 40 обстрілів. За його словами, снаряди прилітають з тимчасово окупованих Росією територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільний брифінг Кулеби і глави МЗС Великобританії Лізи трас.

"Станом на 15:00 сталося 42 обстріли. Ми вже звернулися до всіх міжнародних партнерів із закликом засудити це. Снаряди прилетіли з тимчасово окупованих територій, контрольованих Росією", - сказав Кулеба.

Як підкреслив глава МЗС, важливо зафіксувати, що ці снаряди прилетіли саме з окупованих територій, які контролює Росія, оскільки Москва намагається спотворити те, що відбувається на Донбасі.

"Незабаром у Нью-Йорку розпочнеться засідання Ради безпеки ООН, де це питання теж обговорять", - нагадав Кулеба.