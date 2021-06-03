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Прямує до МКС. SpaceX вивела в космос вантажний корабель Dragon

Автор: РБК-Україна

Американський компанія SpaceX вивела в космос вантажний корабель Dragon. Зараз корабель прямує до Міжнародної космічної станції.

Запуск ракетоносія з кораблем транслювалося на YouTube.

Космічний корабель Dragon через 12 хвилин після запуску від'єднався від другого ступеня ракетоносія Falcon 9. Тепер він повинен в автоматичному режимі долетіти до МКС і зістикуватися з нею.

Стикування відбудеться в суботу, 5 червня.

Відзначимо, що це вже другий політ вантажного космічного корабля Dragon компанії SpaceX, який здатний доставляти на МКС на 20% більше вантажу. Також корабель може автономно стикуватися зі станцією без допомоги захоплення рукою-маніпулятором в порівнянні з колишньою версією.

Запуск здійснено в рамках другого контракту між NASA і компанією SpaceX з постачання станції.

Нагадаємо, в 2023 році ракета SpaxeX повинна відправити на місяць модуль компанії українського бізнесмена. Запуск відбудеться в рамках космічної програми"Артеміда".

Додамо, що 6 травня компанія SpaceX вперше провела успішні випробування корабля Starship. Корабель здійснив скачок на 10 кілометрів і успішно приземлився.

Крім того, попередній прототип корабля Starship розбився під час випробувального польоту. Минулого разу компанія вирішила здійснити випробування, незважаючи на погану погоду.

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