Прямує до МКС. SpaceX вивела в космос вантажний корабель Dragon

Американський компанія SpaceX вивела в космос вантажний корабель Dragon. Зараз корабель прямує до Міжнародної космічної станції.
Запуск ракетоносія з кораблем транслювалося на YouTube.
Космічний корабель Dragon через 12 хвилин після запуску від'єднався від другого ступеня ракетоносія Falcon 9. Тепер він повинен в автоматичному режимі долетіти до МКС і зістикуватися з нею.
Стикування відбудеться в суботу, 5 червня.
Відзначимо, що це вже другий політ вантажного космічного корабля Dragon компанії SpaceX, який здатний доставляти на МКС на 20% більше вантажу. Також корабель може автономно стикуватися зі станцією без допомоги захоплення рукою-маніпулятором в порівнянні з колишньою версією.
Запуск здійснено в рамках другого контракту між NASA і компанією SpaceX з постачання станції.
Нагадаємо, в 2023 році ракета SpaxeX повинна відправити на місяць модуль компанії українського бізнесмена. Запуск відбудеться в рамках космічної програми"Артеміда".
Додамо, що 6 травня компанія SpaceX вперше провела успішні випробування корабля Starship. Корабель здійснив скачок на 10 кілометрів і успішно приземлився.
Крім того, попередній прототип корабля Starship розбився під час випробувального польоту. Минулого разу компанія вирішила здійснити випробування, незважаючи на погану погоду.