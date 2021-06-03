Прямує до МКС. SpaceX вивела в космос вантажний корабель Dragon

Космічний корабель Dragon через 12 хвилин після запуску від'єднався від другого ступеня ракетоносія Falcon 9. Тепер він повинен в автоматичному режимі долетіти до МКС і зістикуватися з нею.

Стикування відбудеться в суботу, 5 червня.

Відзначимо, що це вже другий політ вантажного космічного корабля Dragon компанії SpaceX, який здатний доставляти на МКС на 20% більше вантажу. Також корабель може автономно стикуватися зі станцією без допомоги захоплення рукою-маніпулятором в порівнянні з колишньою версією.

Запуск здійснено в рамках другого контракту між NASA і компанією SpaceX з постачання станції.