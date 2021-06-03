Направляется к МКС. SpaceX вывела в космос грузовой корабль Dragon

Американская компания SpaceX вывела в космос грузовой корабль Dragon. Сейчас корабль направляется к Международной космической станции.
Запуск ракетоносителя с кораблем транслировалось на YouTube.
Космический корабль Dragon через 12 минут после запуска отсоединился от второй ступени ракетоносителя Falcon 9. Теперь он должен в автоматическом режиме долететь до МКС и состыковаться с ней.
Стыковка состоится в субботу, 5 июня.
Отметим, что это уже второй полет грузового космического корабля Dragon компании SpaceX, который способен доставлять на МКС на 20% больше груза. Также корабль может автономно стыковаться со станцией без помощи захвата рукой-манипулятором по сравнению с прежней версией.
Запуск осуществлен в рамках второго контракта между NASA и компанией SpaceX по снабжению станции.
Напомним, в 2023 году ракета SpaxeX должна отправить на Луну модуль компании украинского бизнесмена. Запуск состоится в рамках космической программы "Артемида".
Добавим, что 6 мая компания SpaceX впервые провела успешные испытания корабля Starship. Корабль совершил скачек на 10 километров и успешно приземлился.
Кроме того, предыдущий прототип корабля Starship разбился во время испытательного полета. В прошлый раз компания решила осуществить испытания, несмотря на плохую погоду.