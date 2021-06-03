ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

SpaceX здійснить 22 місію корабля Dragon до МКС. Трансляція

Новость на русском →
Флорида, Четвер 03 червня 2021 19:20
SpaceX здійснить 22 місію корабля Dragon до МКС. Трансляція Фото: вантажний корабель Dragon відправиться до МКС (twitter.com/SpaceX)
Автор: Дмитро Левицький

Американська компанія SpaceX сьогодні, 3 червня, розпочне 22 місію вантажного корабля Dragon до Міжнародної космічної станції. О 20:29 корабель відправиться в космос на ракетоносію Falcon 9.

Запуск ракетоносія з кораблем транслюватиметься у YouTube.

Запуск ракетоносія відбудеться зі стартового комплексу 39A в Космічному центрі Кеннеді, штат Флорида. Після виходу на орбіту від ракетоносія відділиться перший ступінь, який повернеться на Землю. Перший ступінь Falcon 9 сяде на плавучу платформу "Of Course I Still Love You" в Атлантичному океані.

Корабель Dragon має відділитися від другого ступеня Falcon 9 приблизно через 12 хвилин після старту. Він автономно зістикується з МКС у суботу, 5 червня.

Нагадаємо, у 2023 році ракета SpaxeX має відправити на Місяць модуль компанії українського бізнесмена. Запуск відбудеться в рамках космічної програми "Артеміда".

Додамо, 6 травня компанія SpaceX вперше провела успішні випробування корабля Starship. Корабель здійснив скачок на 10 кілометрів та успішно приземлився.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Hi-tech SpaceX космический корабль МКС запуск ракеты
NEWS
Дозволяє переписати активи: Зеленський ветує закон щодо декларування
Дозволяє переписати активи: Зеленський ветує закон щодо декларування
DAILY
Гра вдовгу. Навіщо Верховна рада повертає в'язницю за брехню в деклараціях
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Гра вдовгу. Навіщо Верховна рада повертає в'язницю за брехню в деклараціях