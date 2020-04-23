У НАЗК зареєстровано лист про відмову партії СН від фінансування

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Кравчук повідомила, що партія відмовилася від фінансування на 3 та 4 квартали

Заступник фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила, що глава партії СН Олександр Корнієнко підписав листа про відмову від держфінансування політсили, який сьогодні було передано і зареєстровано в НАЗК. Про це нардеп написала у своєму Facebook.

Кравчук зазначила, що партія відмовилася від фінансування на 3 та 4 квартали.

"Ми відмовилися від бюджетного фінансування до кінця 2020 року. Крапка! Голова партії "Слуга Народу" Олександр Корнієнко підписав відповідного листа, який сьогодні було передано і зареєстровано в НАЗК... Держфінансування партії на 2020 рік - приблизно 140 млн грн. Своїм листом до НАЗК ми відмовляємося від бюджетних грошей на 3 та 4 квартали, тобто 70 млн гривень, щоб спрямувати їх на боротьбу з коронавірусом", - написала парламентар.

Вона запевнила, що кошти за 1 та 2 квартали також будуть передані на подолання COVID-19.

"Просто зробимо це в інший спосіб. Законодавство не дозволяє віддати їх напряму - оскільки благодійність не є статутною діяльністю партії. Тому ми профінансуємо громадські організації, які і займатимуться закупівлею медикаментів, медзасобів та обладнання для боротьби з вірусом... Партія детально звітуватиме про витрачені кошти", - додала нардеп.

Нагадаємо, в інтерв'ю РБК-Україна голова НАЗК Олександр Новіков заявив, що ще жодна політична партія не зверталася до Національного агентства з питань запобігання корупції з заявою про відмову від державного фінансування.

Як писало РБК-Україна, в кінці березня Корнієнко заявив, що партія відмовиться від державного фінансування на 2020 рік.

Пізніше Кравчук повідомила, що прийняті зміни до бюджету передбачають відмову від держфінансування на один, два, три квартали або на весь бюджетний рік.