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НАЗК заявляє, що жодна партія ще не відмовилась від держфінансування

Новини » Політика     23.04.2020 - 09:52
НАЗК заявляє, що жодна партія ще не відмовилась від держфінансування
Фото: Олександр Новіков (прес-служба НАПК)

З 21 квітня партії можуть відмовитися від держфінансування на квартал

Жодна політична партія ще не зверталася до Національного агентства з питань запобігання корупції з заявою про відмову від державного фінансування. Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив глава НАЗК Олександр Новіков.

Він розповів, що до 21 квітня закон дозволяв партіям відмовитися від державних коштів на всі п'ять років каденції Верховної ради. Але з 21 квітня партії можуть припинити своє фінансування лише на квартал.

При цьому коментуючи заяву керівництва "Слуги народу" про намір відмовитися від держфінансування, Новіков заявив: "Жодна партія до нас не зверталася".

Нагадаємо, наприкінці березня глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що партія відмовиться від державного фінансування на 2020 рік. Політична сила також звернулася до інших парламентських партій наслідувати їх приклад.

Пізніше заступниця голови фракції "СН" Євгенія Кравчук повідомила, що ухвалені зміни до бюджету передбачають відмову від держфінансування на один, два, три квартали або на весь бюджетний рік.

Також РБК-Україна повідомляло, що на фінансування "Слуги народу" з державного бюджету в 2020 році передбачено 140,5 млн гривень.

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