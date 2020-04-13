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Парламентським партіям дозволили відмовлятися від держфінансування на конкретний термін

Новини » Коронавірус     13.04.2020 - 21:10
Парламентським партіям дозволили відмовлятися від держфінансування на конкретний термін
Фото: Євгенія Кравчук (facebook.com yevheniya.khudzik)

Політпартії можуть відмовитися від фінансування на один, два або три квартали або на весь бюджетний рік

Парламентським партіям дозволили відмовлятися від державного фінансування на конкретний строк. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook заступника голови фракції "Слуга народу" Євгенії Кравчук.

За її словами, кошти з бюджету, які повинні бути в цьому році виділено на діяльність партії "Слуга народу", підуть на боротьбу з коронавіруса.

"У змінах до бюджету зафіксована можливість відмовитися від державного фінансування статутної діяльності партії на різні терміни: один, два, три квартали або на бюджетний рік", - додала вона.

При цьому вона зазначила, що політпартії необхідно вказати термін, на який вона відмовляється від фінансування, в заяві Національному агентству з питань запобігання корупції.

Нагадаємо, "Слуга народу" з-за коронавіруса відмовляється від державного фінансування. Крім того, політична сила заявляла, що попросить інші парламентські партії наслідувати приклад.

Зазначимо, що на фінансування "Слуги народу" з державного бюджету в 2020 році передбачено 140,5 млн гривень.

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