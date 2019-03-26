НАЗК виявило порушення у виборчому фонді Зеленського

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна

Виявлені порушення у здійсненні внесків від фізосіб до виборчого фонду на суму 3,8 млн гривень

До Національної поліції передали матеріали щодо можливих ознак кримінального правопорушення стосовно розпорядника накопичувального рахунку виборчого фонду кандидата на пост президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє член НАЗК Наталія Корчак у Facebook.

Корчак зазначила, що були виявлені порушення у здійсненні добровільних внесків від фізосіб до виборчого фонду на загальну суму 3,8 млн гривень.

"Реагуючи на вимогу НАЗК, розпорядник до Держбюджету повернув тільки 90 632,00 гривень. НАЗК повторно повідомило розпорядника про надання внесків з порушеннями, та про те, що це кошти, від яких розпорядник рахунку зобов’язаний відмовитися (частина 8 стаття 43 ЗУ "Про вибори президента України")", - йдеться у повідомленні.

Корчак зазначає, що розпорядник відмовився від отримання листа НАЗК щодо надходження внесків з порушеннями.

Нагадаємо, Комітет виборців України повідомляв, що 44 кандидати на пост глави держави на виборах президента України офіційно витратили 1 мільярд 273 мільйонів гривень. В часності, Володимир Зеленський витратив 64 млн гривень.

Як писало РБК-Україна раніше, НАЗК виявило недоліки в деклараціях у майже всіх кандидатів у президенти України 2019.