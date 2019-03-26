ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

НАЗК виявило порушення у виборчому фонді Зеленського

Новини » Суспільство    26.03.2019 - 16:34
НАЗК виявило порушення у виборчому фонді Зеленського
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна

Виявлені порушення у здійсненні внесків від фізосіб до виборчого фонду на суму 3,8 млн гривень

До Національної поліції передали матеріали щодо можливих ознак кримінального правопорушення стосовно розпорядника накопичувального рахунку виборчого фонду кандидата на пост президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє член НАЗК Наталія Корчак у Facebook.

Корчак зазначила, що були виявлені порушення у здійсненні добровільних внесків від фізосіб до виборчого фонду на загальну суму 3,8 млн гривень.

"Реагуючи на вимогу НАЗК, розпорядник до Держбюджету повернув тільки 90 632,00 гривень. НАЗК повторно повідомило розпорядника про надання внесків з порушеннями, та про те, що це кошти, від яких розпорядник рахунку зобов’язаний відмовитися (частина 8 стаття 43 ЗУ "Про вибори президента України")", - йдеться у повідомленні.

НАЗК виявило порушення у виборчому фонді ЗеленськогоКорчак зазначає, що розпорядник відмовився від отримання листа НАЗК щодо надходження внесків з порушеннями.

Нагадаємо, Комітет виборців України повідомляв, що 44 кандидати на пост глави держави на виборах президента України офіційно витратили 1 мільярд 273 мільйонів гривень. В часності, Володимир Зеленський витратив 64 млн гривень.

Як писало РБК-Україна раніше, НАЗК виявило недоліки в деклараціях у майже всіх кандидатів у президенти України 2019.

У 17 фінзвітах кандидатів в президенти виявлені порушення НАЗК знайшло порушення у звітах "Опозиційного блоку"
Вибори 2019 Вибори 2019: головні новини дня Рейтинги кандидатів
Новини України Володимир ЗеленськийНАПК
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся