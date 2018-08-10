НАЗК перевірило декларації Луценка та ряду міністрів

Також НАЗК розпочало перевірки електронних декларацій ще трьох посадових осіб

Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) перевірило декларації чотирьох міністрів, трьох суддів та народного депутата. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Також у НАЗК повідомляють, що агенство розпочало перевірки електронних декларацій ще трьох посадових осіб.

Зазначається, що рішення про завершення повних перевірок прийняті щодо е-декларацій, які були подані:

Кубівим Степаном Івановичем, Першим віце-прем’єр-міністром - Міністром економічного розвитку і торгівлі України, за 2017 рік.

Насаликом Ігорем Степановичем, Міністром енергетики та вугільної промисловості України, за 2017 рік.

Нищуком Євгеном Миколайовичем, Міністром культури України, за 2017 рік.

Петренком Павлом Дмитровичем, Міністром юстиції України, за 2017 рік.

Луценком Юрієм Віталійовичем, Генеральним прокурором України, за 2015, 2016 та 2017 роки.

Святашем Дмитром Володимировичем, народним депутатом України VIII скликання, за 2015 та 2016 роки.

Потильчаком Олександром Івановичем, суддею Верховного Суду України, за 2015 рік (виправленої) та за 2016 рік (після звільнення).

Глущенко Яною Борисівною, суддею Київського апеляційного адміністративного суду, за 2015 та 2016 роки.

Фоміним Віктором Анатолійовичем, суддею Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області, за 2015 рік.

Також, будуть розпочаті повні перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які подані:

Антоновим Андрієм Володимировичем, суддею Київського районного суду міста Полтави, за 2015, 2016 та 2017 роки.

Купранцем Ігорем Михайловичем, заступником Голови Національної поліції України - начальником Департаменту захисту економіки Національної поліції України, за 2017 рік.

Приймою Ігорем Михайловичем, завідувачем секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності, за 2015, 2016 та 2017 роки.

Крім того, Національне агентство прийняло рішення про подовження терміну повної перевірки декларацій чотирьох суб’єктів декларування на додаткові 30 календарних днів.

Нагадаємо, що НАЗК внесло припис міністру внутрішніх справ України Арсену Авакову.

Також НАЗК направило до суду протоколи стосовно 5 спонсорів політичної партії "Самопоміч".