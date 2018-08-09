Чиновники МВС не повідомили НАЗК про 30 випадків неподання або несвоєчасного подання декларацій

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло припис міністру внутрішніх справ України Арсену Авакову. Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

Як наголошується, НАЗК внесло припис Авакову після планових перевірок дотримання вимог закону про запобігання корупції в держорганах. Крім припису Авакову, НАЗК направило до суду ще 3 протоколи про адмінправопорушення відносно посадових осіб.

Перевірка в МВС встановила, що чиновники відомства в порушення закону, не повідомили НАЗК про 30 випадків неподання або несвоєчасного подання декларацій чиновниками відомства.

Крім того, повідомляється, що МВС не забезпечило умов для того, щоб співробітники відомства могли повідомляти про порушення вимог закону іншою особою через веб-сайт відомства.

Так, НАЗК вимагає усунути всі виявлені порушення, а також провести службове розслідування для виявлення причин і умов, які могли сприяти вчиненню правопорушень.

Також повідомляється, що до суду було направлено три протоколи про адміністративні правопорушення. Зокрема, дві посадові особи МВС несвоєчасно подали декларації перед звільненням. Також наголошується, що начальник Запорізького облуправління Укртрансбезпеки не повідомив про суттєві зміни в майновому стані.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що НАЗК внесло припис голові Антимонопольного комітету України Юрію Терентьєву.