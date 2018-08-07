НАЗК направило до суду протоколи стосовно 5 спонсорів "Самопомічі"

У фінансуванні партії "Самопоміч" виявили порушення

Національне агентство з запобігання корупції (НАЗК) передало до суду протоколи стосовно п'яти осіб, які з порушеннями зробили внески на підтримку партії "Самопоміч". Про це йдеться в повідомленні прес-служби НАЗК.

Повідомляється, що при аналізі фінансового звіту партії "Об'єднання "Самопоміч" за I квартал 2018 з'ясували, що серед тих, хто робив внески, є особи з непогашеним податковим боргом. Зазначимо, закон про політичні партії в Україні забороняє робити внески на підтримку партій особам з непогашеним податковим боргом.

"Протоколи про адміністративне правопорушення за статтею 212-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення складено щодо 5 фізичних осіб, які зробили сім грошових внесків на підтримку Київської міської організації політичної партії "Об'єднання "Самопоміч". Загальна сума коштів, які повинні бути конфісковані у цих осіб, становить 526 683 гривень", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що НАЗК направило до суду протокол на платника внесків "Народного фронту".