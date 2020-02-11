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НАЗК розподілило держфінансування для партій: названі суми

Новини » Політика     11.02.2020 - 18:23
НАЗК розподілило держфінансування для партій: названі суми
Фото: НАЗК (nazk.gov.ua)

НАЗК розполяло 283 530,9 тис. гривень державних коштів

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розподілило кошти державного фінансування статутної діяльності 5 політичних партій на 2020 рік. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Мова йде про фінансування партій "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", "Європейська Солідарність", "Голос". НАЗК розполяло 283 530,9 тис. гривень.

НАЗК розподілило держфінансування для партій: названі суми

З цих коштів пропорційно до кількості отриманих голосів виборців політичні партії отримують:

  1. "Слуга Народу" - 140 577,5 тис. грн;
  2. ОПЗЖ - 42 538,1 тис. грн;
  3. "Батьківщина" - 26 666,1 тис. грн;
  4. "ЄС" - 26 410,95, тис. грн;
  5. "Голос" - 18 985,15 тис. грн.

Крім цього, політичні партії "Європейська Солідарність" та "Голос" додатково отримують по 14 176,55 тис. грн за дотримання гендерних квот при формуванні виборчих списків - кількість представників однієї статі серед обраних народних депутатів не перевищує двох третин від загальної кількості народних депутатів, обраних від політичної партій.

Нагадаємо, політичним партіям які за результатами виборів у липні 2019 роки пройшли у Верховну раду, компенсували 467,3 млн гривень витрат на вибори.

В липні РБК-Україна писало, що сумарно всі політичні партії витратили на вибори 559,4 млн гривень.

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