Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Напали на ТЦК, а теперь идут на ВВК: под Полтавой задержали группу лиц за атаку на военных

17:05 13.03.2026 Пт
2 мин
Что произошло под Полтавой, что военные и правоохранители получили химические ожоги?
aimg Сергей Козачук
Фото: нападавших на ТЦК в Полтавской области отправили на ВВК (facebook.com_Poltavskyi.TCK)

В Полтавской области группа лиц напала на представителей ТЦК и полицейских с применением слезоточивого газа. В результате инцидента шестеро правоохранителей и военных получили химические ожоги.

Обстоятельства нападения под Полтавой

По информации военных, инцидент произошел 13 марта около 11:00 вблизи населенного пункта Нижние Млыны. Группа численностью до 20 человек препятствовала работе группы оповещения, в состав которой входили военнослужащие ТЦК и сотрудники полиции.

Во время конфликта нападавшие применили слезоточивый газ. Из-за этого трое военных и трое полицейских получили травмы в виде химических ожогов.

Задержание и последствия

Для прекращения противоправных действий на место вызвали дополнительные экипажи полиции. Правоохранителям удалось задержать восьмерых мужчин, участвовавших в нападении.

Установлено, что шестеро из задержанных подлежат мобилизации. Сейчас они направлены на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК).

В ТЦК отметили, что препятствование деятельности групп оповещения является противоправным и непосредственно снижает обороноспособность страны.

Случаи нападений на ТЦК в Украине

Напомним, в последнее время в Украине участились случаи агрессии в отношении представителей территориальных центров комплектования.

В частности, недавно на Волыни группа неизвестных лиц на семи автомобилях налетела на группу оповещения и пыталась "отбить" военнообязанного.

На Прикарпатье произошел еще более дерзкий инцидент - мужчина во время проверки документов ранил ножом сотрудника ТЦК.

Также резонансный случай зафиксировали на Закарпатье, где местные жители деревянными палками побили автомобиль военнослужащих, которые проводили мобилизационные мероприятия.

Во всех случаях правоохранительные органы открыли уголовные производства по факту препятствования законной деятельности Вооруженных Сил Украины.

