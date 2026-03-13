Напали на ТЦК, а теперь идут на ВВК: под Полтавой задержали группу лиц за атаку на военных

Обстоятельства нападения под Полтавой

По информации военных, инцидент произошел 13 марта около 11:00 вблизи населенного пункта Нижние Млыны. Группа численностью до 20 человек препятствовала работе группы оповещения, в состав которой входили военнослужащие ТЦК и сотрудники полиции.

Во время конфликта нападавшие применили слезоточивый газ. Из-за этого трое военных и трое полицейских получили травмы в виде химических ожогов.

Задержание и последствия

Для прекращения противоправных действий на место вызвали дополнительные экипажи полиции. Правоохранителям удалось задержать восьмерых мужчин, участвовавших в нападении.

Установлено, что шестеро из задержанных подлежат мобилизации. Сейчас они направлены на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК).

В ТЦК отметили, что препятствование деятельности групп оповещения является противоправным и непосредственно снижает обороноспособность страны.