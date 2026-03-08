Налетели на семи авто: на Волыни неизвестные отбили у ТЦК военнообязанного

На Волыни 8 марта вблизи населенного пункта Озеро у группы оповещения местного территориального центра комплектования отбили военнообязанного. Один из работников ТЦК был травмирован.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Волынский областной ТЦК и СП.

Отмечается, что нападение со стороны "группы гражданских лиц" произошло вблизи села Озеро. Группа оповещения доставляла военнообязанного в ТЦК, но в дороге была атакована.

"Около семи гражданских автомобилей догнали служебный автомобиль ТЦК и начали намеренно блокировать его движение, совершая опасные маневры и подрезая транспортное средство. В результате таких действий служебный автомобиль съехал в кювет", - сказано в сообщении.

Нападавшие разбили стекло автомобиля и силой освободили военнообязанного. Военнослужащих ТЦК избили, один из них получил травму головы. У другого - ссадины на предплечье и лице.

"Лицо, которое незаконно освободили во время нападения, является жителем города Запорожье и подлежит призыву на военную службу. Информация передана в правоохранительные органы. Устанавливаются все лица и автомобили, причастные к организации и осуществлению нападения", - сказано в сообщении.