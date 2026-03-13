Напали на ТЦК, а тепер ідуть на ВЛК: під Полтавою затримали групу осіб за атаку на військових

Обставини нападу під Полтавою

За інформацією військових, інцидент стався 13 березня близько 11:00 поблизу населеного пункту Нижні Млини. Група чисельністю до 20 осіб перешкоджала роботі групи оповіщення, до складу якої входили військовослужбовці ТЦК та співробітники поліції.

Під час конфлікту нападники застосували сльозогінний газ. Через це троє військових та троє поліцейських отримали травми у вигляді хімічних опіків.

Затримання та наслідки

Для припинення протиправних дій на місце викликали додаткові екіпажі поліції. Правоохоронцям вдалося затримати вісьмох чоловіків, які брали участь у нападі.

Встановлено, що шестеро із затриманих підлягають мобілізації. Наразі вони направлені на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

У ТЦК наголосили, що перешкоджання діяльності груп оповіщення є протиправним і безпосередньо знижує обороноздатність країни.