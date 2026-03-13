Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Напали на ТЦК, а тепер ідуть на ВЛК: під Полтавою затримали групу осіб за атаку на військових

17:05 13.03.2026 Пт
2 хв
Що сталося під Полтавою, що військові та правоохоронці отримали хімічні опіки?
aimg Сергій Козачук
Фото: нападників на ТЦК у Полтавській області відправили на ВЛК (facebook.com_Poltavskyi.TCK)

У Полтавській області група осіб напала на представників ТЦК та поліцейських із застосуванням сльозогінного газу. Внаслідок інциденту шестеро правоохоронців та військових отримали хімічні опіки.

Обставини нападу під Полтавою

За інформацією військових, інцидент стався 13 березня близько 11:00 поблизу населеного пункту Нижні Млини. Група чисельністю до 20 осіб перешкоджала роботі групи оповіщення, до складу якої входили військовослужбовці ТЦК та співробітники поліції.

Під час конфлікту нападники застосували сльозогінний газ. Через це троє військових та троє поліцейських отримали травми у вигляді хімічних опіків.

Затримання та наслідки

Для припинення протиправних дій на місце викликали додаткові екіпажі поліції. Правоохоронцям вдалося затримати вісьмох чоловіків, які брали участь у нападі.

Встановлено, що шестеро із затриманих підлягають мобілізації. Наразі вони направлені на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

У ТЦК наголосили, що перешкоджання діяльності груп оповіщення є протиправним і безпосередньо знижує обороноздатність країни.

Випадки нападів на ТЦК в Україні

Нагадаємо, останнім часом в Україні почастішали випадки агресії щодо представників територіальних центрів комплектування.

Зокрема, нещодавно на Волині група невідомих осіб на семи автомобілях налетіла на групу оповіщення та намагалася "відбити" військовозобов'язаного.

На Прикарпатті стався ще більш зухвалий інцидент - чоловік під час перевірки документів поранив ножем співробітника ТЦК.

Також резонансний випадок зафіксували на Закарпатті, де місцеві мешканці дерев'яними палицями побили автомобіль військовослужбовців, які проводили мобілізаційні заходи.

У всіх випадках правоохоронні органи відкрили кримінальні провадження за фактом перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України.

