Выдурили 1,2 млн долларов у европейцев: в Днепре накрыли сеть криптомошенников (фото)

Украина, Понедельник 23 февраля 2026 12:49
Выдурили 1,2 млн долларов у европейцев: в Днепре накрыли сеть криптомошенников (фото) Иллюстративное фото: в Днепре накрыли сеть криптомошенников (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталья Кава

Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией и правоохранительными органами Латвии и Литвы разоблачили масштабную мошенническую схему по выманиванию средств у граждан Европейского Союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Читайте также: Мошенники атакуют: НБУ предупредил украинцев о новой волне опасных писем

Ликвидация схемы и задержания

По результатам совместной операции в Днепре задержан лидер преступной организации и десять его сообщников. По данным следствия, они выманивали деньги у иностранцев под видом инвестиций в электронные биржи.

Как установили правоохранители, в течение года злоумышленники получили не менее 1,2 млн долларов незаконного дохода.

Как работала мошенническая схема

Для реализации аферы организаторы создали в Днепре четыре колл-центра. Их операторы звонили гражданам ЕС и предлагали вкладывать средства в якобы перспективные криптопроекты.

Фото: в Днепре накрыли сеть криптомошенников (t.me/SBUkr)

Чтобы убедить потенциальных инвесторов, мошенники демонстрировали стремительный рост доходов на онлайн-платформе, которая имитировала работу криптовалютной биржи.

На сайте отображались сфальсифицированные графики роста активов и доходности, которые не имели ничего общего с реальными торгами.

Как выманивали деньги

На начальном этапе клиентам предлагали сделать небольшой взнос, после чего демонстрировали "мгновенные дивиденды".

После этого жертвы перечисляли все большие суммы на криптокошельки операторов колл-центров. Когда размер инвестиций становился максимальным, злоумышленники прекращали связь и блокировали контакты клиентов.

Что изъяли во время обысков

Во время 40 обысков в офисах и квартирах фигурантов правоохранители изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику с доказательствами схемы, а также 21 млн гривен в эквиваленте, вероятно полученных преступным путем.

Подозрения и наказание

Задержанным сообщили о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • создание и участие в преступной организации;
  • мошенничество в особо крупных размерах с использованием электронно-вычислительной техники;
  • легализация имущества, полученного преступным путем.

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Комплексные мероприятия осуществляли сотрудники СБУ в Днепропетровской области совместно с иностранными партнерами под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Ранее мы писали о том, что в Киеве правоохранители разоблачили группу мошенников, которые через интернет торговали несуществующими квадрокоптерами

