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Напад на Україну не буде легкою прогулянкою, - Аваков

Автор: Анастасія Рокитна

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков перевірив сили МВС у зоні ООС у Маріуполі. Він попередив агресора, що напад на Україну - не буде легкою прогулянкою.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

За його словами, Національна гвардія, поліцейські сили, прикордонники та навіть рятувальники демонструють високий рівень підготовки.

"І хочу, щоб агресор зрозумів, напад на Україну - не буде легкою прогулянкою, це будуть величезні втрати для того, хто вирішить зайти на нашу землю без нашої згоди", - сказав Арсен Аваков.

Нагадаємо, раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що в Південному військовому окрузі створили нову військову дивізію. Також постійно ведеться переоснащення округу, який територіально знаходиться на східному кордоні України.

Також видання писало, що в Держдумі РФ допустили визнання" ЛДНР " і введення російських військ на Донбас.

У матеріалі РБК-Україна "Кругова оборона: як і де Росія може атакувати Україну" військовий експерт Тарас Чмут оцінив ймовірність висадки російського десанту на півдні України 50 на 50.

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