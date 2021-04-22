Напад на Україну не буде легкою прогулянкою, - Аваков

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков перевірив сили МВС у зоні ООС у Маріуполі. Він попередив агресора, що напад на Україну - не буде легкою прогулянкою.

Про це повідомляє прес-служба МВС .

"І хочу, щоб агресор зрозумів, напад на Україну - не буде легкою прогулянкою , це будуть величезні втрати для того, хто вирішить зайти на нашу землю без нашої згоди", - сказав Арсен Аваков.

За його словами, Національна гвардія, поліцейські сили, прикордонники та навіть рятувальники демонструють високий рівень підготовки.

Нагадаємо, раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що в Південному військовому окрузі створили нову військову дивізію. Також постійно ведеться переоснащення округу, який територіально знаходиться на східному кордоні України.

Також видання писало, що в Держдумі РФ допустили визнання" ЛДНР " і введення російських військ на Донбас.

У матеріалі РБК-Україна "Кругова оборона: як і де Росія може атакувати Україну" військовий експерт Тарас Чмут оцінив ймовірність висадки російського десанту на півдні України 50 на 50.