Нападение на Украину не будет легкой прогулкой, - Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков проверил силы МВД в зоне ООС в Мариуполе. Он предупредил агрессора, что нападение на Украину - не будет легкой прогулкой.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
По его словам, Национальная гвардия, полицейские силы, пограничники и даже спасатели демонстрируют высокий уровень подготовки.
"И хочу, чтобы агрессор понял, нападение на Украине - не будет легкой прогулкой, это будут огромные потери для того, кто решит зайти на нашу землю без нашего согласия", - сказал Арсен Аваков.
Напомним, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в Южном военном округе создали новую военную дивизию. Также постоянно ведется переоснащение округа, который территориально находится на восточной границе Украины.
Также издание писало, что в Госдуме РФ допустили признание "ЛДНР" и введение российских войск на Донбасс.
В материале РБК-Украина "Круговая оборона: как и где Россия может атаковать Украину" военный эксперт Тарас Чмут оценил вероятность высадки российского десанта на юге Украины 50 на 50.