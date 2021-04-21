Імовірність висадки російського десанту на півдні України 50 на 50, - експерт

Колишній морський піхотинець, керівник "Українського мілітарного порталу" Тарас Чмут впевнений, що активне скупчення російських військ в Чорноморському регіоні є "демонстрацією сили". Однак ударне угруповання військ РФ здатне і на наступальні дії.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Кругова оборона: як і де Росія може атакувати Україну".

За словами експерта, на південному напрямку в України немає протикорабельних ракетних комплексів. Єдиний зразок комплексу "Нептун" в березні поставлений на озброєння ВМС, але без бойових ракет і виключно для навчання військових. На бойове чергування нова зброя зможе заступить не раніше 2022 року.

До цього часу український берег від противника захищатимуть морські піхотинці, мінні загородження, артилерійські дивізіони і бойова авіація, вважає Чмут.

"Яка зараз ймовірність висадки російського десанту на українське узбережжя? 50 на 50. Така ж, як і зустріти на вулиці динозавра", - резюмував військовий експерт.