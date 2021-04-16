Розвідка розглядає три сценарії військової агресії РФ проти України

Командувач Об'єднаних сил Збройних сил Сергій Наєв заявив, що українська розвідка розглядає три сценарії агресії Росії . ЗСУ має плани реагування на всі варіанти розвитку ситуації.

Про це йшлося в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

За його словами, це стосується демонстрації сили - це перший варіант. Другий варіант - це отримання військовим шляхом Дніпровської води. І третій варіант - це стосується загострення в районі ООС і проведення локальних військових дій в напрямку позицій.

"Такі сценарії розглядаються. По всім у нас напрацьовані плани реагування та вже виконані першочергові заходи, які стримують від подальшої ескалації", - заявив Наєв.

Нагадаємо, в кінці лютого естонська розвідка попереджала, що існує загроза нападу Росії на Україну з території Білорусі. Москва намагається перетворити Білорусь фактично на ще один військовий округ.

Крім того, у Міноборони попередилипро загрозу нападу Росії на Україну з боку окупованого Криму. Міністр Таран розповів в Європарламенті, що Росія перекинула в Крим 42 тисячі військовослужбовців.

Сьогодні у новому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" експерти у студії обговорюють можливість нового нападу Росії на Україну, а також те, хто має нести відповідальність за подолання пандемії коронавірусу: президент, уряд чи місцева влада. Серед спікерів - Максим Степанов, Леонід Кравчук, Сергій Притула та інші.

Випуск ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" від 16 квітня

Зауважимо, що у промовах Путіна і Козака постійно звучить назва боснійського міста Сребрениця, де 26 років тому солдати армії Республіки Сербської, яку підтримувала Росія, вбили більше семи тисяч мусульман. "Донбаська Сребрениця" може стати приводом для російського військового втручання. Варто очікувати провокацій.



Нагадаємо, у попередньому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков про виконання Мінських домовленостей та перемовини з РФ.



Крім того, Резніков розповів, чому санкції РНБО проти контрабандистів треба вважати боротьбою з тероризмом.



Також лікар-анестезіолог медичного центру "Рамат Авів" Борис Бриль порівняв локдауни в Ізраїлі та Україні, вакцинацію у двох країнах, а також протоколи лікування хворих на COVID.



Дивіться також суперечку між Олександром Корнієнком та Олексієм Гончаренком щодо боротьби з контрабандою в Одесі.