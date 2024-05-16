Медики завершили операцию Фицо. СМИ заявляют, что премьер-министр пришел в себя
Медики завершили оперировать получившего ранение премьер-министра Словакии Роберта Фицо после попытки покушения на убийство.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Denník N.
Как рассказал вице-премьер-министр Словакии Томаш Тараба, операция Фицо прошла хорошо и его жизни ничего не угрожает.
"Он получил тяжелое ранение - один шар прошел через живот, а второй попал в сустав. Сразу же его доставили в больницу, а затем на операцию", - сказал Тараба.
Он также заявил, что операция прошла хорошо и что он надеется, что в конечном счете Фицо выживет". Он добавил, что сейчас жизни Фицо "ничего не угрожает".
Покушение на Фицо
В среду, 15 мая, у премьера Словакии Роберта Фицо выстрелил мужчина из толпы. Фицо получил ранение. Его сразу доставили в больницу вертолетом.
Как выяснилось, правоохранители сразу задержали нападающего. Им был 71-летний писатель и поэт Юрай Цинтула.
Подробно о том, кто такой Фицо – можете узнать в материале РБК-Украина.
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