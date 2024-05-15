Кто такой Роберт Фицо. Главные факты о скандальном премьере Словакии

Подробнее о Фицо и его роли на политической арене, - в материале РБК-Украина .

Что известно о Фицо

Роберт Фицо родился 15 сентября 1964 года в городе Топольчаны в тогдашней Чехословакии, а теперь западной Словакии. Родившись в семье рабочего, Фицо младший получил образование юриста. С детства мечтая стать политиком, Фицо начал свою политическую карьеру в Коммунистической партии незадолго до Бархатной революции в 1989 году, которая привела к распаду Чехословакии.

Он был представителем Словакии в Европейском суде по правам человека с 1994 по 2000 год, тогда же создал свою левоцентристскую партию Smer-SD ("Курс - социальная демократия"). Это произошло в 1999 году после того, как ему отказала в должности министра Партия демократических левых (SDL), наследники коммунистов.

Через два года после вступления Словакии в ЕС, в 2006-м партия Фицо одержала убедительную победу, что позволило ему впервые сесть в кресло премьера.

В 2009 году он привел свою страну в еврозону (валютный союз 20 государств-членов ЕС, которые приняли евро в качестве национальной валюты, - ред.) В 2012-м несмотря на победу на выборах Фицо не удалось сформировать коалицию, поэтому следующие два года он работал в оппозиции.

Через два года, а именно в 2014 он баллотировался на президентских выборах, однако потерпел поражение во втором туре от независимого кандидата Андрея Киски.

В 2016-м Фицо в третий раз победил на выборах, однако уже через два года его премьерство завершилось "словацким Майданом" - Фицо был вынужден уйти в отставку на фоне массовых протестов из-за убийства журналиста-расследователя и антикоррупционера Яна Куцяка и его невесты Мартины Кушнировой.

После возвращения в парламент Фицо был избран членом Комитета Национального совета Словакии по экономическим вопросам.

Прошлой осенью в Словакии состоялись парламентские выборы. По их результатам Фицо и партия "Курс - Социальная демократия" пришли к власти.

Внутренняя политика Фицо

Значительная часть победы Фицо на выборах в 2006 году объясняется его громкой критикой экономических, налоговых, социальных, пенсионных и законодательных реформ предыдущего правого правительства.

В то время, как международные организации, по типу Международного валютного фонда, Всемирного банка или ОЭСР воспринимали реформы как очень позитивные и успешные, значительные слои населения считали иначе. Особенно это ощущалось у малооплачиваемых, безработных, а также получателей социальной и другой социальной помощи.

Находясь в оппозиции Фицо пообещал отменить большинство этих реформ. Однако после вступления в должность Фицо применил более осторожный подход, поскольку он хотел убедиться, что Словакия сможет выполнить Маастрихтские критерии, необходимые для принятия евро.

Данные критерии таки были выполнены, 1 января 2009 года Словакия приняла евро.

Среди реформ, которые ввел Фицо, несколько установленных стандартов относительно того, сколько раз сотрудники могут быть временными работниками вместо того, чтобы получать постоянные контракты.

Согласно законодательству предшественника Фицо, Микулаша Дзуринды, работодатель мог оставить новых сотрудников временными и создать двухуровневую рабочую силу, что многие и сделали. Политика Словакии в области труда сейчас в целом согласуется с большинством других государств ЕС.

Фицо также ввел новый "Трудовой кодекс", который предоставлял право на предупреждение об увольнении, а также на выходное пособие, сокращение сверхурочной работы, что сделало увольнения дороже для работодателей, короткий временный трудовой контракт и больше полномочий для профсоюзов.

Фицо во внешней политике

Во внешних отношениях с Европой правительство Фицо столкнулось с противоречиями. Однако под его руководством Словакия вошла в Европейский Союз.

Фицо выступил против одностороннего провозглашения Косово независимости от Сербии, которое он назвал "главной ошибкой", в результате чего Словакия не признала Косово как суверенное государство. Ни одно из трех правительств Фицо не признало Косово, и после этого он продолжил находиться в оппозиции по признанию.

Летом 2017 года Фицо сказал, что основы его политики заключаются в приближении к ядру, а именно близости к Франции, Германии.

"Я очень заинтересован в региональном сотрудничестве в рамках Вышеградской четверки, но жизненно важным интересом Словакии является ЕС", - сказал он.

В 2022 - 2023 годах Фицо был громким критиком президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и ее внешней и военной политики в отношении российского вторжения в Украину.

Пророссийские взгляды Фицо

Неоднократно Фицо озвучивал кремлевские тезисы и отличался пророссийской риторикой. Он с 2014 года называл санкции ЕС против России неэффективными и видел в них угрозу для словацкой экономики. Он также цинично заявлял, что война в Украине началась, потому что "украинские нацисты и фашисты начали убивать россиян на Донбассе".

Кроме того, Фицо заявил, что война является "замороженным конфликтом", который якобы невозможно решить путем военной поддержки Украины.

Очередное скандальное заявление касательно войны в Украине Роберт Фицо сделал уже после победы на выборах, когда высказался за проведение мирных переговоров. По его словам, Словакия имеет большие проблемы, чем помощь Украине.

Фицо выступает против помощи Украине

После того, как Фицо возглавил правительство, Словакия перестала передавать Украине военную помощь. Более того, премьер-министр Словакии выступает даже против вступления Украины в НАТО.

"Членство Украины в НАТО только на пользу Третьей мировой войне. Нам достаточно независимой Украины", - сказал словацкий премьер.

В то же время Фицо отметил приверженность к сотрудничеству с государствами во всем мире, в том числе с Россией.

"На волне конфликта существует большая заинтересованность в восстановлении нормальных отношений с Москвой. Я хочу проводить политику добрых, дружеских отношений со всеми, кто в такой политике заинтересован", - сказал он.