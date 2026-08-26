Нападение на авто ТЦК в Тернополе: полиция раскрыла детали (видео)

Полиция отметила, что претензии к действиям должностных лиц должны разрешаться только законным путем. Несогласие не оправдывает самосуд, как это было на улице Курбаса в Тернополе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Главного управления Нацполиции в Тернопольской области Сергея Зюбаненко в Facebook.

Нападение на авто ТЦК в Тернополе

Во время событий 25 августа легкие телесные повреждения получил военнослужащий ТЦК и СП. Он выполнял свои служебные возможности. Действия толпы тернополян должны получить четкую правовую оценку.

Зюбаненко напомнил, что вчера также был поврежден автомобиль Nissan X-Trail.

Следователи возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 350 УК Украины.

"В настоящее время устанавливаем все обстоятельства происшествия и лиц, причастных к правонарушению", - говорит полицейский.



Зюбаненко подчеркнул, что подобные случаи особенно опасны в условиях войны.

"Полиция будет реагировать на такие действия в соответствии с законом. Независимо от обстоятельств или статуса участников, каждый факт насилия должен быть расследован, а виновные - понести ответственность", - заверил он.

События в Тернополе

Напомним, в Тернополе 25 августа около 20:00 произошел инцидент на улице Леся Курбаса.

Представители территориального центра комплектования проверяли мужчину. К служебному автомобилю стали подходить другие граждане. Между ними и работниками ТЦК возник спор. Люди начали бить по авто.

В результате происшествия работник ТЦК получил телесные повреждения.

Ранее РБК-Украина писало, что ночью 21 августа мужчина нанес смертельное ранение военному ТЦК и СП во Львове. Нападавшего задержали.