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Напад на авто ТЦК у Тернополі: поліція розкрила деталі (відео)

17:06 26.08.2026 Ср
2 хв
Правоохоронці перевіряють відповідність проведення мобілізаційних заходів закону
aimg Олена Бджола
Напад на авто ТЦК у Тернополі: поліція розкрила деталі (відео) Фото: натовп у Тернополі накинувся на авто ТЦК (facebook.com/sergiy.zubanenko)
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Поліція зазначила, що претензії до дій посадових осіб мають вирішуватися виключно законним шляхом. Незгода не виправдовує самосуд, як це було на вулиці Курбаса у Тернополі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Головного управління Нацполіції у Тернопільській області Сергія Зюбаненка у Facebook.

Напад на авто ТЦК у Тернополі

Під час подій 25 серпня легких тілесних ушкоджень зазнав військовослужбовець ТЦК та СП. Він виконував свої службові повноваження. Тож дії натовпу тернополян мають отримати чітку правову оцінку.

Зюбаненко нагадав, що вчора також було пошкоджено автомобіль “Nissan X-Trail”.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 350 КК України.

"Наразі встановлюємо всі обставини події та осіб, причетних до правопорушення", - каже поліцейський.

Зюбаненко підкресилв, що подібні випадки є особливо небезпечними в умовах війни.

"Поліція реагуватиме на такі дії відповідно до закону. Незалежно від обставин чи статусу учасників, кожен факт насильства має бути належно розслідуваний, а винні - понести передбачену законом відповідальність", - запевнив він.

Події у Тернополі

Нагадаємо, у Тернополі 25 серпня близько 20:00 стався інцидент на вулиці Леся Курбаса.

Представники територіального центру комплектування перевіряли чоловіка. До службового автомобіля почали підходити інші громадяни. Між ними та працівниками ТЦК виникла суперечка. Люди почали бити по авто.

Унаслідок події працівник ТЦК отримав тілесні ушкодження.

Раніше РБК-Україна писало, що вночі 21 серпня чоловік завдав смертельне поранення військовому ТЦК та СП у Львові. Наразі нападника затримали.

Також повідомлялося, що конфлікт з ТЦК у Львові в ніч на 9 липня, де цивільні перекидали авто військовослужбовців та зривали з них одяг, отримав реакції від представників влади.

Крім того, у Києві 22 травня конфлікт з представниками ТЦК та добровольчого формування завершився побиттям ветерана.

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