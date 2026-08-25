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В Тернополе группа людей напала на автомобиль ТЦК: пострадали военные

22:54 25.08.2026 Вт
2 мин
На место происшествия пришлось вызвать дополнительные наряды полиции
aimg Мария Науменко
В Тернополе группа людей напала на автомобиль ТЦК: пострадали военные Фото: работники ТЦК и полиция при проверке документов (Getty Images)
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В Тернополе вечером 25 августа конфликт между гражданами и представителями ТЦК перерос в стычку, во время которой работники центра получили телесные повреждения, а служебный автомобиль получил повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области.

По данным полиции, инцидент произошел около 20.00 на улице Леся Курбаса. Представители территориального центра комплектования общались с одним из мужчин во время мероприятий по выявлению лиц, которые могут уклоняться от исполнения воинского долга.

В какой-то момент к служебному автомобилю начали подходить другие граждане. Между ними и работниками ТЦК возник спор, который впоследствии перерос в конфликт. Люди стали бить по транспортному средству.

В результате происшествия работники территориального центра комплектования получили телесные повреждения.

Для прекращения конфликта на место прибыли следственно-оперативная группа и дополнительные полицейские наряды. Правоохранители стабилизировали ситуацию и приступили к установлению обстоятельств инцидента.

Полицейские устанавливают всех людей, участвовавших в конфликте. Также правоохранители выясняют размер нанесенного ущерба и характер телесных повреждений, полученных работниками ТЦК.

По результатам проверки будет решаться вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и правовую квалификацию действий участников происшествия.

"Полиция призывает граждан воздерживаться от любых проявлений агрессии и противоправных действий. Все конфликтные ситуации должны разрешаться исключительно в правовом поле", - призвали правоохранители.

Напомним, в ночь на 21 августа во Львове во время мероприятий по оповещению населения по мобилизации и проверке военно-учетных документов мужчина напал на военнослужащего ТЦК и нанес ему ножевое ранение.

Несмотря на реанимационные мероприятия, 55-летний военный умер в карете скорой помощи.

Кроме того, в Луцке группа людей совершила нападение на военнослужащих ТЦК и полицейских. В результате инцидента двое военных получили травмы, служебный автомобиль повредили и разграбили.

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