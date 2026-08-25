В Тернополе группа людей напала на автомобиль ТЦК: пострадали военные
В Тернополе вечером 25 августа конфликт между гражданами и представителями ТЦК перерос в стычку, во время которой работники центра получили телесные повреждения, а служебный автомобиль получил повреждения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области.
По данным полиции, инцидент произошел около 20.00 на улице Леся Курбаса. Представители территориального центра комплектования общались с одним из мужчин во время мероприятий по выявлению лиц, которые могут уклоняться от исполнения воинского долга.
В какой-то момент к служебному автомобилю начали подходить другие граждане. Между ними и работниками ТЦК возник спор, который впоследствии перерос в конфликт. Люди стали бить по транспортному средству.
В результате происшествия работники территориального центра комплектования получили телесные повреждения.
Для прекращения конфликта на место прибыли следственно-оперативная группа и дополнительные полицейские наряды. Правоохранители стабилизировали ситуацию и приступили к установлению обстоятельств инцидента.
Полицейские устанавливают всех людей, участвовавших в конфликте. Также правоохранители выясняют размер нанесенного ущерба и характер телесных повреждений, полученных работниками ТЦК.
По результатам проверки будет решаться вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и правовую квалификацию действий участников происшествия.
"Полиция призывает граждан воздерживаться от любых проявлений агрессии и противоправных действий. Все конфликтные ситуации должны разрешаться исключительно в правовом поле", - призвали правоохранители.
Напомним, в ночь на 21 августа во Львове во время мероприятий по оповещению населения по мобилизации и проверке военно-учетных документов мужчина напал на военнослужащего ТЦК и нанес ему ножевое ранение.
Несмотря на реанимационные мероприятия, 55-летний военный умер в карете скорой помощи.
Кроме того, в Луцке группа людей совершила нападение на военнослужащих ТЦК и полицейских. В результате инцидента двое военных получили травмы, служебный автомобиль повредили и разграбили.