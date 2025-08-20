Не захват отдельных территорий: ISW назвал главную цель Кремля в Украине

Основная цель России в войне против Украины заключается в установлении политического контроля над всем государством, а не только в оккупации отдельных регионов, в частности Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики проанализировали заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова в интервью 19 августа. Лавров отметил, что Москва "никогда не говорила о необходимости захвата каких-либо территорий", в том числе Крыма и Донбасса.

В то же время он выдвинул требования, которые фактически отрицают украинский суверенитет - в частности, отмена законов о языке и религии.

Аналитики ISW отмечают, что такие заявления соответствуют истинным целям Кремля - устранить демократически избранное правительство Украины и заменить его пророссийским, чтобы получить полный политический контроль над страной.

"Рассматривая территориальные требования России отдельно от требований, скрытых за ее ссылками на "коренные причины", мы не видим, чтоКремль считает свои военные требования неделимыми - Кремль стремится достичь всех этих целей и не проявляет никакой готовности идти на компромиссы или жертвовать одними из них ради других, чтобы завершить мирный процесс", - говорится в отчете.

Как отметили аналитики, Кремль добивается демилитаризации Украины, запрета на вступление в НАТО и смены правительства - и готов реализовать это как военными, так и дипломатическими методами.

В конце концов, Кремль начал полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году после восьми лет неудачных попыток вернуть страну под свой контроль через гибридные военные кампании, продолжающиеся с 2004 года.

Как отмечают ISW, аналогично Россия стремится усилить контроль над другими бывшими советскими государствами, включая членов НАТО - Литву, Латвию и Эстонию.

Сейчас ее усилия по установлению влияния в странах Балтии потерпели неудачу. В то же время Кремль достиг значительно большего успеха в Беларуси и Грузии и сейчас пытается укрепить свой контроль над Минском, чтобы полностью разрушить представление о независимости Беларуси