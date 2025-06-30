ua en ru
Пн, 30 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

СМИ написали, что Одесса - "главная цель Путина": в СНБО отреагировали

Понедельник 30 июня 2025 17:55
UA EN RU
СМИ написали, что Одесса - "главная цель Путина": в СНБО отреагировали Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В СМИ появилась слухи, что главной целью российского диктатора Владимира Путина является оккупация Одессы. На самом деле глава Кремля хочет полностью уничтожить Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times и руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко в Telegram.

Слухи в СМИ

Financial Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного европейского чиновника написало, что главной целью России сейчас якобы является захват Одессы, которую диктатор Владимир Путин считает исторически российским городом.

При этом без Одессы Украина лишится доступа к своему главному порту.

Реакция Коваленко

"Публикации о том, что Путин что-то там планирует оккупировать - это нечто. Путин вообще хочет полностью уничтожить Украину, но желать он может чего угодно. Нет никакого смысла писать о его планах "оккупировать Одессу" или еще что-нибудь. Планировать может сколько угодно, у него не получится", - подчеркнул Коваленко.

Коваленко добавил, что Украина в свою очередь планирует уничтожение режима Путина.

Планы России

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что Россия планирует оккупировать Одессу.

По словам главы украинского государства, после оккупации города в Москве хотят выйти на границу с Молдовой и Румынией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Российская Федерация Одесса Война в Украине
Новости
Какими будут курсы доллара и евро в июле: прогноз банкира
Какими будут курсы доллара и евро в июле: прогноз банкира
Аналитика
Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу